Spectacle de théâtre des enfants de l’atelier théâtre et spectacle de magie au Bavardou Saint-Cernin Les Pechs du Vers 1 juillet 2025 18:30

Lot

Spectacle de théâtre des enfants de l’atelier théâtre et spectacle de magie au Bavardou Saint-Cernin Café associatif Le Bavardou Les Pechs du Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01 18:30:00

fin : 2025-07-01

Date(s) :

2025-07-01

Le Bavardou, café associatif dans le petit village de Saint-Cernin, les Pechs du Vers propose tout au long de l’année des animations en plus de son marché de producteurs locaux.

Spectacle des enfants des ateliers théâtre du Bavardou

18h30 conte mimé Merlin Pinpin, de Brigitte Saussard

19h la malle de grand-mère

20h Yako le magicien

Buvette et petite restauration sur place .

Saint-Cernin Café associatif Le Bavardou

Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie bavardou@ecomail.fr

English :

Le Bavardou, a community café in the small village of Saint-Cernin, Les Pechs du Vers, offers year-round entertainment in addition to its local farmers’ market.

German :

Le Bavardou, ein Vereinscafé in dem kleinen Dorf Saint-Cernin, Les Pechs du Vers bietet das ganze Jahr über neben seinem Markt mit lokalen Erzeugern auch Veranstaltungen an.

Italiano :

Le Bavardou, un caffè comunitario nel piccolo villaggio di Saint-Cernin, Les Pechs du Vers, offre una serie di eventi durante tutto l’anno, oltre al mercato dei produttori locali.

Espanol :

Le Bavardou, un café comunitario del pequeño pueblo de Saint-Cernin, Les Pechs du Vers, ofrece una serie de eventos a lo largo del año, además de su mercado de productores locales.

L’événement Spectacle de théâtre des enfants de l’atelier théâtre et spectacle de magie au Bavardou Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Labastide-Murat