SPECTACLE DE THÉÂTRE DES ENFANTS Vialas

SPECTACLE DE THÉÂTRE DES ENFANTS

Les enfants du centre de loisirs vous convient à leur spectacle de théâtre, résultat de leur semaine d’apprentissage. Venez applaudir les artistes !

Plots Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

The children of the leisure center invite you to their theater show, the result of their week of learning. Come and applaud the artists!

German :

Die Kinder des Freizeitzentrums laden Sie zu ihrer Theateraufführung ein, die das Ergebnis ihrer Lernwoche ist. Kommen Sie und applaudieren Sie den Künstlern!

Italiano :

I bambini del centro ricreativo vi invitano al loro spettacolo teatrale, risultato della loro settimana di apprendimento. Venite ad applaudire gli artisti!

Espanol :

Los niños del centro de ocio te invitan a su espectáculo teatral, resultado de su semana de aprendizaje. ¡Ven a aplaudir a los artistas!

