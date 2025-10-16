Spectacle de théâtre DEUX FILMS SINON RIEN L’Étoile Cinéma Saulieu

Spectacle de théâtre DEUX FILMS SINON RIEN

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu Côte-d’Or

Début : 2025-10-16 14:30:00

Jeudi 16 octobre à 14h30, venez assister à un spectacle sur la thématique du cinéma DEUX FILMS SINON RIEN , par et avec Cendre Chassanne et Jean-Baptiste Gillet.

Durée 1h10 avec entracte dès 12 ans

Tarif libre .

L’Étoile Cinéma 20 Rue de la Halle au Blé Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

