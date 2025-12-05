Spectacle de théatre d’improvisation à la Mjc bréquigny le 5 décembre à 20h30 ET GRATUIT MJC Bréquigny Rennes Vendredi 5 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le vendredi 5 décembre 2025, la troupe d’improvisation théâtrale rennaise La Spéciale K vous donne rendez-vous à la MJC Bréquigny de Rennes pour un cabaret d’improvisation théâtrale.

Cinq comédien·nes se produiront sur la scène du café culturel, improvisant selon les contraintes imposées par le·la maître·sse de cérémonie. Le spectacle est gratuit.

Préparez-vous à une soirée pleine de surprises, de rires et de folie douce !

Pour plus d’informations ou pour réserver, vous pouvez consulter le site de la MJC Bréquigny : mjcbrequigny.com, contacter l’accueil au 02 99 86 95 95, ou contacter la troupe via notre adresse mail : [la.speciale.k.rennes@gmail.com](mailto:la.speciale.k.rennes@gmail.com)

MJC Bréquigny 15 Avenue Georges Graff, 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine