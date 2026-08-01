Informations pratiques

Esquiule

Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse

Fronton Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:30:00

fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :

2026-08-13

L’espace de vie sociale Elkarbidea vous invite à un spectacle de théâtre d’improvisation avec la compagnie béarnaise Les chevaliers de la table basse .

Talos et buvette à partir de 19h30 et animations musicales. .

Fronton Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine evs.elkarbidea@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse

L’événement Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn