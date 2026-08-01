Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule
jeudi 13 août 2026 · Esquiule
Informations pratiques
Esquiule
Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse
Fronton Esquiule Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00
Date(s) :
2026-08-13
L’espace de vie sociale Elkarbidea vous invite à un spectacle de théâtre d’improvisation avec la compagnie béarnaise Les chevaliers de la table basse .
Talos et buvette à partir de 19h30 et animations musicales. .
Fronton Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine evs.elkarbidea@gmail.com
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English : Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse
L’événement Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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