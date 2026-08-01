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Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule

jeudi 13 août 2026 · Esquiule

Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Fronton
Ville
64400 Esquiule
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Esquiule

Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse

Fronton Esquiule Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:30:00
fin : 2026-08-13 22:30:00

Date(s) :
2026-08-13

L’espace de vie sociale Elkarbidea vous invite à un spectacle de théâtre d’improvisation avec la compagnie béarnaise Les chevaliers de la table basse .
Talos et buvette à partir de 19h30 et animations musicales.   .

Fronton Esquiule 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   evs.elkarbidea@gmail.com

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English : Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse

L’événement Spectacle de théâtre d’improvisation Les chevaliers de la table basse Esquiule a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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