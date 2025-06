SPECTACLE DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION Saint-Izaire 27 juin 2025 07:00

Aveyron

SPECTACLE DE THÉÂTRE D’IMPROVISATION Saint-Izaire Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Entrée gratuite

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-27

fin : 2025-06-27

Date(s) :

2025-06-27

Préparez-vous à une soirée pleine de rires, d’émotions et de rebondissements avec Les Improvivabrais !

Cette troupe d’improvisation haute en couleur vous propose un spectacle unique, entièrement créé en direct, sous vos yeux… et avec votre aide !

Au programme :

Des improvisations déjantées

Des thèmes lancés par le public

Des scènes pleines d’énergie, de créativité et d’humour

Une ambiance conviviale et familiale

Ce n’est pas juste un spectacle c’est un moment à vivre ensemble, où vous aussi pouvez proposer des idées ou même monter sur scène (si vous en avez envie !).

Buvette sur place tenue par l’association Vie et Château

Venez nombreux passer une soirée inoubliable à Saint-Izaire ! Rires garantis, bonne humeur assurée ! .

Saint-Izaire 12480 Aveyron Occitanie

English :

Get ready for an evening of laughter, emotion and twists and turns with Les Improvivabrais!

German :

Bereiten Sie sich auf einen Abend voller Lachen, Emotionen und Wendungen mit Les Improvivabrais vor!

Italiano :

Preparatevi a una serata di risate, emozioni e colpi di scena con Les Improvivabrais!

Espanol :

¡Prepárese para una noche de risas, emoción y giros con Les Improvivabrais!

