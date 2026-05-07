Scharrachbergheim-Irmstett

Spectacle de théâtre Docteur Bergson n’est pas dupe

15 rue du moulin Scharrachbergheim-Irmstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 15:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Venez assister au spectacle de la troupe de théâtre amateur adultes Les Fous sans Frein Docteur Bergson n’est pas dupe, comédie en 15 consultations !

Gratuit et tout public, chapeau à la sortie, rdv à la salle communale d’Irmstett

Samedi 13 juin

Spectacle à 20h30

Petite restauration dès 19h30 et après le spectacle

Dimanche 14 juin

Spectacle à 16h

Petite restauration à partir de 15h et après le spectacle 0 .

15 rue du moulin Scharrachbergheim-Irmstett 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 88 61 99 40 lesboutsdentrain@gmail.com

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English :

L’événement Spectacle de théâtre Docteur Bergson n’est pas dupe Scharrachbergheim-Irmstett a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble