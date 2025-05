Spectacle de Théâtre du Collège Le Grand Meaulnes – Bourges, 20 mai 2025 20:00, Bourges.

Spectacle de Théâtre du Collège Le Grand Meaulnes 64 Avenue de la Libération Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-05-20 20:00:00

fin : 2025-05-20

2025-05-20

Cette pièce nous plonge dans l’univers de Bakou et les adultes (et nous), d’après Jean Gabriel Nordmann.

64 Avenue de la Libération

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

This play plunges us into the world of Baku and the adults (and us), by Jean Gabriel Nordmann.

German :

Dieses Stück führt uns in die Welt von Bakou und die Erwachsenen (und wir), nach Jean Gabriel Nordmann.

Italiano :

Questo spettacolo ci immerge nel mondo di Baku e degli adulti (e di noi), di Jean Gabriel Nordmann.

Espanol :

Esta obra nos sumerge en el mundo de Bakú y los adultos (y nosotros), de Jean Gabriel Nordmann.

