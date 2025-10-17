Spectacle de théâtre en itinérance Le Voyage en Uruguay Radenac

Salle des fêtes Radenac Morbihan

Début : 2025-10-17 20:00:00

fin : 2025-10-17 21:30:00

Dans le cadre de notre projet culturel, en partenariat avec le Théâtre de Lorient

Dès 12 ans durée 1h15 GRATUIT

Texte Clément Hervieu-Léger

Mise en scène Daniel San Pedro

Avec Vincent Breton

Salle des fêtes Radenac 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 01 70

