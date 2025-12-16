Spectacle de théâtre et scène ouverte Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 16:00 –

Gratuit : oui Tout public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Proposé par Julien Pannetier, art-thérapeuteUn voyage plein d’humour, d’émotions et de légèreté. Au programme : des scènes incontournables du théâtre, comme La Demande en mariage de Tchekhov ou Dans huit jours de Sacha Guitry, revisitées avec fraîcheur et complicité. Ces saynètes, pleines de quiproquos et de malice, seront ponctuées de morceaux de guitare joués en direct, pour offrir un moment suspendu, où les mots et la musique se répondent et se complètent.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/



