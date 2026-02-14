Spectacle de théâtre et scène ouverte, Médiathèque Luce Courville, Nantes

Spectacle de théâtre et scène ouverte Mercredi 25 février, 16h00 Médiathèque Luce Courville Loire-Atlantique

Proposé par Julien Pannetier, association le Collectif Odyssée

Un voyage plein d’humour, d’émotions et de légèreté. Au programme : des scènes incontournables du théâtre, comme La Demande en mariage de Tchekhov ou Dans huit jours de Sacha Guitry, revisitées avec fraîcheur et complicité. Ces saynètes, pleines de quiproquos et de malice, seront ponctuées de morceaux de guitare joués en direct, pour offrir un moment suspendu, où les mots et la musique se répondent et se complètent.

Médiathèque Luce Courville 1 rue Eugène Thomas Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire

