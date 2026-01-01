Spectacle de théâtre Forum Salle municipale A Ca d’Breï Breil-sur-Roya

Spectacle de théâtre Forum

Salle municipale A Ca d’Breï Place Brancion Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-18 16:00:00

fin : 2026-01-18 19:00:00

Date(s) :

2026-01-18

Pièce de théâtre jouée par des enfants et adultes de la vallée, sur le thème de la domination adulte Interactif et convivial.

.

Salle municipale A Ca d’Breï Place Brancion Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 23 43 96 actanonverba2024@proton.me

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Theater show Forum

Play performed by children and adults from the valley, on the theme of adult domination Interactive and friendly.

L’événement Spectacle de théâtre Forum Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles