Spectacle de théâtre Forum Salle municipale A Ca d’Breï Breil-sur-Roya
Spectacle de théâtre Forum Salle municipale A Ca d’Breï Breil-sur-Roya dimanche 18 janvier 2026.
Spectacle de théâtre Forum
Salle municipale A Ca d’Breï Place Brancion Breil-sur-Roya Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-18 16:00:00
fin : 2026-01-18 19:00:00
Date(s) :
2026-01-18
Pièce de théâtre jouée par des enfants et adultes de la vallée, sur le thème de la domination adulte Interactif et convivial.
.
Salle municipale A Ca d’Breï Place Brancion Breil-sur-Roya 06540 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 59 23 43 96 actanonverba2024@proton.me
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Theater show Forum
Play performed by children and adults from the valley, on the theme of adult domination Interactive and friendly.
L’événement Spectacle de théâtre Forum Breil-sur-Roya a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles