Spectacle de théâtre forum: ensemble tout est possible! Rue Loukianoff Pornic

Spectacle de théâtre forum: ensemble tout est possible! Rue Loukianoff Pornic jeudi 20 novembre 2025.

Spectacle de théâtre forum: ensemble tout est possible!

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20 22:30:00

Date(s) :

2025-11-20

Spectacle de théâtre-forum, sur le thème des violences conjugales.



Spectacle programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Dans le cadre de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

Proposé par le Conseil intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD)

La compagnie Live Comedy met en scène des paroles de femmes victimes qui vivent sur le territoire, afin de lever le tabou des violences et les repérer autour de nous. Cette soirée est l’occasion d’avoir des clés de compréhension sur les formes de violences, le phénomène d’emprise et de rencontrer des personnes et lieux ressources du territoire. C’est également une promesse d’échanges riches et bouleversants.

Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Forum theater show on the theme of domestic violence.

German :

Forumtheateraufführung, zum Thema häusliche Gewalt.

Italiano :

Spettacolo di teatro forum sul tema della violenza domestica.

Espanol :

Espectáculo de teatro fórum sobre el tema de la violencia doméstica.

L’événement Spectacle de théâtre forum: ensemble tout est possible! Pornic a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic