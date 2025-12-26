Spectacle de théâtre Héroïnes

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Au Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis, spectacle de théâtre Héroïnes de la Compagnie on t’a vu sur la pointe , le vendredi 06 février à 20h30.

Dans le milieu agricole, les femmes ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles. Longtemps sans statut, sans être déclarées, certaines travaillent encore sans reconnaissance. Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous suivons Cécile, qui tente de trouver des réponses à ses questions. Dans la crise agricole actuelle, dans les voix des femmes qui ont travaillé la terre, et dans son héritage familial une nappe blanche transmise de femme en femme.

Ce spectacle de théâtre documentaire et d’objets propose un voyage du XXe siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes, et pose la question de notre avenir commun.

Tout public.

Durée 1h00

De 5 € à 13 €

Pour acheter ses places, trois possibilités

– À l’accueil de la mairie d’Argentré-du-Plessis aux horaires d’ouverture (chèque, espèces ou carte bancaire)

– Par internet, via le site de la commune (carte bancaire uniquement)

– Au Centre culturel, les soirs de spectacles (dans la limite des places disponibles, chèque, espèces ou carte bancaire). .

Boulevard Sévigné Argentré-du-Plessis 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 18 20 13 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle de théâtre Héroïnes Argentré-du-Plessis a été mis à jour le 2025-12-26 par OT VITRE