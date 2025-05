Spectacle de théâtre improvisé – Saint-Affrique, 18 mai 2025 07:00, Saint-Affrique.

Aveyron

Spectacle de théâtre improvisé rue frangi et ortéga Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation au chapeau à votre convenance

»Envie de rire, de surprises et de passer une soirée pleine de bonne humeur ? »

Accueil du public à partir de 18h00

Ne manquez pas le spectacle de théâtre improvisé par la troupe Karavan Théâtre Aveyron ! avec en avant premier les paniers de lectures (lecture partagées) avec C Cedille à 18H30.

19h00 Rendez-vous , au Petit Carré d’Art pour une soirée unique, pleine de créativité, d’émotion et d’éclats de rire !

Entrée libre – venez comme vous êtes et laissez-vous emporter par l’imprévu !

La soirée se poursuivra par un moment convivial autour d’un verre pour échanger avec les artistes.

Un événement à ne pas manquer, soutenu par nos talents locaux ! .

rue frangi et ortéga

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie

English :

»Looking for laughter, surprises and a fun-filled evening? »

German :

»Lust auf Lachen, Überraschungen und einen Abend voller guter Laune? »

Italiano :

cercate risate, sorprese e una serata all’insegna del buonumore?

Espanol :

¿Busca risas, sorpresas y una velada llena de buen humor?

