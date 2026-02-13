Spectacle de théâtre : la comédie L’INVITE DE MARC à Bordeaux, Théâtre Artisse, Bordeaux

Spectacle de théâtre : la comédie L’INVITE DE MARC à Bordeaux Samedi 7 mars, 21h00 Théâtre Artisse Gironde

10€ et 5€ PMR et enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T22:00:00+01:00

La comédie L’Invité de Marc débarque à Bordeaux les 20/02 et 07/03.

Une comédie pétillante, ponctuée de quiproquos et de situations humoristiques.

Marc, séducteur chevronné, déterminé à rencontrer sa nouvelle voisine, organise une fête des voisins qui va lui réserver bien des surprises !

La compagnie bordelaise Les Arts Libres aura le plaisir de la présenter :

– Vendredi 20/02 à 20h30 au Poney Fringant, 97 rue Malbec, Bordeaux.

– Samedi 07/03 à 21h00 au Théâtre Artisse, 29 rue Ausone, Bordeaux.

Tarif : 10€ / 5€ PMR et enfant

Réservation par téléphone 06.31.94.03.83 (Marie-Valentine) ou https://www.helloasso.com/associations/compagnie-les-arts-libres

Paiement sur place en espèces et CB

Durée : 1h

Tout public à partir de 8 ans

