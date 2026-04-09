Spectacle de théâtre : La nostalgie des blattes Bibliothèque Louise Michel Paris

Dans un monde aseptisé, militarisé et

menaçant deux ultimes vraies vieilles

attendent. Lugubre ? Non ! Joyeusement

délirant.

Deux habituées de la bibliothèque débarquent avec leur compagnie de théâtre pour un spectacle drôle et touchant.

Au plaisir de vous y retrouver !

D’après la pièce de Pierre Notte, par

Mona Muche et Anne Paoli.

Le vendredi 10 avril 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00

Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris

+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/



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