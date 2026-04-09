Spectacle de théâtre : La nostalgie des blattes Bibliothèque Louise Michel Paris
Spectacle de théâtre : La nostalgie des blattes Bibliothèque Louise Michel Paris vendredi 10 avril 2026.
Dans un monde aseptisé, militarisé et
menaçant deux ultimes vraies vieilles
attendent. Lugubre ? Non ! Joyeusement
délirant.
Deux habituées de la bibliothèque débarquent avec leur compagnie de théâtre pour un spectacle drôle et touchant.
Au plaisir de vous y retrouver !
D’après la pièce de Pierre Notte, par
Mona Muche et Anne Paoli.
Le vendredi 10 avril 2026
de 19h00 à 20h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-10T22:00:00+02:00
fin : 2026-04-10T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-10T19:00:00+02:00_2026-04-10T20:00:00+02:00
Bibliothèque Louise Michel 29 / 35 rue des Haies 75020 Paris
+33158393210 bibliotheque.louise-michel@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/ https://www.facebook.com/bibliothequelouisemichel/
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