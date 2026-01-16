Spectacle de théâtre La souricière d’Agatha Christie Draché

Spectacle de théâtre La souricière d’Agatha Christie

3 Place de l’Abbé Péan Draché Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07 22:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’ACIVEM recoit le théâtre des Baladingues et son spectacle La Souricière

Un crime, un manoir anglais, une multitude de suspects saurez-vous découvrir les indices et reconnaître l’auteur du crime ? Tout l’univers d’Agatha Christie se retrouve dans cette histoire !

3 Place de l’Abbé Péan Draché 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 61 42 90 70 acivem@hotmail.fr

English :

ACIVEM welcomes the théâtre des Baladingues and its show La Souricière (The Mousetrap)

A crime, an English manor house, a multitude of suspects: will you be able to uncover the clues and recognize the perpetrator? The whole world of Agatha Christie is in this story!

