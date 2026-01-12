Spectacle de théâtre

Le Caylar Hérault

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Parler Pointu . La saison Résurgence reprend son itinérance en 2026 et fait une halte au Caylar.

Avec le soutien de la commune du Caylar et en partenariat avec l’association Larzac Village d’Europe, nous accueillons Benjamin Tholozan et Hélène François pour leur spectacle PARLER POINTU, un seul en scène plein d’humour qui célèbre la diversité des identités et des accents.



Benjamin Tholozan a grandi dans un village du Midi, terre de soleil, de traditions… et d’accent. Mais sur scène, dans les médias, à Paris, il a appris à gommer sa voix d’origine. Pour devenir acteur, il a dû parler pointu , c’est-à-dire sans accent. Celui du pouvoir. Celui qu’on appelle neutre , mais qui ne l’est jamais vraiment.

Parler Pointu est une traversée intime et politique à travers l’histoire des accents, la disparition des parlers régionaux, et ce qu’on sacrifie quand on les tait. Entre récit familial, théâtre documentaire et performance joyeuse, Benjamin redonne corps et voix à celles et ceux qu’on a fait taire, et nous interroge que perd-on quand on parle tous pareil ?

>La soirée se poursuit avec l’association Larzac Village d’Europe autour d’une buvette et d’une soupe.

>Spectacle conseillé à partir de 11 ans, durée 1h25

A 19h, à la salle des fête du Cayar .

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60

English :

Parler Pointu . The Résurgence season resumes its tour in 2026, with a stopover in Le Caylar.

