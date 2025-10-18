Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel Espace arc en ciel Chalais

Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel Espace arc en ciel Chalais samedi 18 octobre 2025.

Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel

Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 21:00:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

Date(s) :

2025-10-18

La compagnie La Plume et le Masque vous invite à une soirée rocambolesque !

.

Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53

English : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel

The La Plume et le Masque theatre company invites you to an extraordinary evening!

German : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel

Die Kompanie La Plume et le Masque lädt Sie zu einem rokambolischen Abend ein!

Italiano : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel

La compagnia La Plume et le Masque vi invita a una serata fantastica!

Espanol : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel

La compañía La Plume et le Masque le invita a una velada fantástica

L’événement Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel Chalais a été mis à jour le 2025-08-22 par Office de tourisme du Sud Charente