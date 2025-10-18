Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel Espace arc en ciel Chalais
Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-10-18 21:00:00
fin : 2025-10-18 22:30:00
2025-10-18
La compagnie La Plume et le Masque vous invite à une soirée rocambolesque !
Espace arc en ciel 1A Rue Victor Hugo Chalais 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 07 13 53
English : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel
The La Plume et le Masque theatre company invites you to an extraordinary evening!
German : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel
Die Kompanie La Plume et le Masque lädt Sie zu einem rokambolischen Abend ein!
Italiano : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel
La compagnia La Plume et le Masque vi invita a una serata fantastica!
Espanol : Spectacle de théâtre « Le week-end des parents » à l’espace arc en ciel
La compañía La Plume et le Masque le invita a una velada fantástica
