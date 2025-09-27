Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi » Saint-Projet
samedi 27 septembre 2025.
Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi »
Mas de Savy Saint-Projet Lot
Tarif : – – 10 EUR
20:00:00
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Le Tiers-Lieu-Savy vous propose de découvrir le spectacle « Mon fils, Bruce et Moi »
Le Tiers-Lieu-Savy vous propose de découvrir le spectacle « Mon fils, Bruce et Moi ».
Ce spectacle est interprété par la troupe théâtrale Ozar Citoyens. .
Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie
Le Tiers-Lieu-Savy invites you to discover the show « Mon fils, Bruce et Moi »
Der Tiers-Lieu-Savy schlägt Ihnen vor, die Aufführung « Mein Sohn, Bruce und ich » zu entdecken
Le Tiers-Lieu-Savy vi invita a scoprire lo spettacolo « Mon fils, Bruce et Moi »
Le Tiers-Lieu-Savy le invita a descubrir el espectáculo « Mon fils, Bruce et Moi »
