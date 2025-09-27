Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi » Saint-Projet

Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi » Saint-Projet samedi 27 septembre 2025.

Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi »

Mas de Savy Saint-Projet Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:00:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Le Tiers-Lieu-Savy vous propose de découvrir le spectacle « Mon fils, Bruce et Moi »

Le Tiers-Lieu-Savy vous propose de découvrir le spectacle « Mon fils, Bruce et Moi ».

Ce spectacle est interprété par la troupe théâtrale Ozar Citoyens. .

Mas de Savy Saint-Projet 46300 Lot Occitanie

English :

Le Tiers-Lieu-Savy invites you to discover the show « Mon fils, Bruce et Moi »

German :

Der Tiers-Lieu-Savy schlägt Ihnen vor, die Aufführung « Mein Sohn, Bruce und ich » zu entdecken

Italiano :

Le Tiers-Lieu-Savy vi invita a scoprire lo spettacolo « Mon fils, Bruce et Moi »

Espanol :

Le Tiers-Lieu-Savy le invita a descubrir el espectáculo « Mon fils, Bruce et Moi »

L’événement Spectacle de théâtre « Mon fils, Bruce et moi » Saint-Projet a été mis à jour le 2025-08-15 par OT Gourdon