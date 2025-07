Spectacle de théâtre Mort d’une montagne Terrain de loisirs Romeyer

Spectacle de théâtre Mort d’une montagne Terrain de loisirs Romeyer mardi 29 juillet 2025.

Spectacle de théâtre Mort d’une montagne

Terrain de loisirs Les Vignons Romeyer Drôme

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Prix symbolique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Ce spectacle est inspiré d’une pièce de Jérôme Cochet, habitant de Romeyer, et François Hien.

Mort d’une montagne est la chronique documentée, concrète et poétique, de la traversée d’une montagne mythique.

.

Terrain de loisirs Les Vignons Romeyer 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 58

English :

The show is based on a play by Jérôme Cochet, a resident of Romeyer, and François Hien.

Mort d?une montagne is the documented, concrete and poetic chronicle of the crossing of a mythical mountain.

German :

Diese Aufführung basiert auf einem Stück von Jérôme Cochet, einem Einwohner von Romeyer, und François Hien.

Tod eines Berges ist die dokumentierte, konkrete und poetische Chronik der Überquerung eines mythischen Berges.

Italiano :

Lo spettacolo è basato su un’opera teatrale di Jérôme Cochet, residente a Romeyer, e François Hien.

Mort d’une montagne è la cronaca documentata, concreta e poetica dell’attraversamento di una montagna mitica.

Espanol :

El espectáculo se basa en una obra de Jérôme Cochet, residente en Romeyer, y François Hien.

Mort d’une montagne es la crónica documentada, concreta y poética de la travesía de una montaña mítica.

L’événement Spectacle de théâtre Mort d’une montagne Romeyer a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois