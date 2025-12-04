Spectacle de théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave Site de Senones Senones

Spectacle de théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave

Site de Senones 2 Place Charles Thumann Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-04 18:00:00

fin : 2025-12-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-04

Venez assister au spectacle théâtral et musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave organisé par le Conservatoire.

Entrée libre.Tout public

0 .

Site de Senones 2 Place Charles Thumann Senones 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 57 91 52 lanef@ca-saintdie.fr

English :

Come and see the theatrical and musical show Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave organized by the Conservatoire.

Free admission.

German :

Besuchen Sie die Theater- und Musikaufführung Das ganze Leben ist zu ernst, aber nicht so schlimm , die vom Konservatorium organisiert wird.

Eintritt frei.

Italiano :

Venite a vedere lo spettacolo teatrale e musicale Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave organizzato dal Conservatorio.

Ingresso libero.

Espanol :

Venga a ver el espectáculo teatral y musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave organizado por el Conservatorio.

Entrada gratuita.

L’événement Spectacle de théâtre musical Toute la vie est trop sérieuse mais pas si grave Senones a été mis à jour le 2025-11-21 par OT SAINT DIE DES VOSGES