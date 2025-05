Spectacle de théâtre – Nant, 31 mai 2025 07:00, Nant.

Aveyron

Spectacle de théâtre Cie Retour d’Ulysse Nant Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-31

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

« Ceci est mon corps » par le Cie Chagall sans M.

Une parole intime et rare dans l’espace public. Une femme veut nommer, trouver les mots justes pour décrire l’intérieur de son corps, ce corps objectivé et exposé, tout au long de sa vie, au regard des autres, pour se le réapproprier et pour réinventer sa manière propre d’être à soi et au monde.

Interprété par la comédienne Charlotte Daquet.

Texte de Marie Dilasser.

En savoir plus sur ce spectacle

A 19h30, au Mas Razal (dans la clairière de la forêt du Mas Razal ou Salle de spectacle en cas de pluie/froid).

Sur réservation .

Cie Retour d’Ulysse

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 14 40 24 83 masrazaldularzac@gmail.com

