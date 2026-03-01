Spectacle de théâtre Ni vues ni connues

Place Auguste Noyant Esvres Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Spectacle de théâtre Ni vues ni connues

Vendredi 06 Mars 2026

Spectacle proposé par la municipalité dans le cadre de la Journée de la Femme.

Compagnie La jeune plume

Spectacle de théâtre Ni vues ni connues

Vendredi 06 Mars 2026

Spectacle proposé par la municipalité dans le cadre de la Journée de la Femme.

Compagnie La jeune plume

De tout temps, les femmes ont agi. Elles ont régné, écrit, milité, créé, combattu, crié parfois. Et pourtant elles sont pour la plupart absentes des manuels d’Histoire. Pourquoi ce grand oubli ?

De l’âge des cavernes jusqu’à nos jours, Titiou Lecoq s’appuie sur les découvertes les plus récentes pour analyser les mécanismes de cette vision biaisée de l’Histoire.

Elle redonne vie à des visages effacés, raconte ces invisibles, si nombreuses, qui ont modifié le monde.

Pédagogue, mordante, irrésistible, avec elle tout s’éclaire. Les femmes ne se sont jamais tues.

Tarifs 8 € Réduit 5 €

Gratuit -12 ans 8 .

Place Auguste Noyant Esvres 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ni vues ni connues theater show

Friday, March 06, 2026

A show put on by the municipality to celebrate Women’s Day.

Compagnie La jeune plume

L’événement Spectacle de théâtre Ni vues ni connues Esvres a été mis à jour le 2026-02-15 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme