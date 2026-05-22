Spectacle de théâtre par l’association Théâtre Lantaldeak Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de théâtre par l’association Théâtre Lantaldeak Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz samedi 4 juillet 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Spectacle de théâtre par l’association Théâtre Lantaldeak
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 21:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Une adaptation de ‘La Mare à Sorcière par le groupe des Étoiles Filantes
Une adaptation de Songe d’une Nuit d’Été par la Compagnie des Astres. .
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English : Spectacle de théâtre par l’association Théâtre Lantaldeak
L’événement Spectacle de théâtre par l’association Théâtre Lantaldeak Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Pays Basque
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