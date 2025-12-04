Du 4 au 21 décembre 2025

Du jeudi au samedi à 19h et le samedi et dimanche à

14h30

Lieu : Théâtre

de l’Épée de Bois – Rte

du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris

24 € Plein

Tarif

18 €

Tarif Réduit 1

Seniors (plus de 60 ans), enseignants, habitants du XIIe arrondissement et de

Vincennes, carte Cezam, membres SACD.

14 €

Tarif Réduit 2

Étudiants (moins de 30 ans), demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle,

Carte Loisirs, Pass Culture 12, personnes en situation de handicap et son

accompagnateur.

12 €

Tarif Réduit 3

Enfants (moins de 15 ans), minima sociaux et groupes scolaires

C’est la fête du printemps, Valborg quitte le bal pour errer seule dans la forêt sous une bruine légère et savourer un sentiment nouveau. Son ami d’enfance Björn la rejoint, tandis que Siss attend l’être mystérieux sous un sapin et Kari court et rêve à Knut — tous les sens sont exacerbés. Dans cette nuit mêlée de silence, de trouble et de non-dits, l’adolescence et le désir naissant se révèlent avec délicatesse. Composée de sept tableaux poétiques, cette création théâtrale, visuelle, musicale et chorégraphique invite à écouter ce qui se passe dans ce qui ne se dit pas. Une soirée suspendue entre l’enfance et l’âge adulte, à ne surtout pas manquer.



Metteur en scène – Alain Batis ; comédien.nes – Victoria Fagot, Mélina Fagot, Romane Wicker et Yann Malpertu ; musicien – Guillaume Julien

Du jeudi 04 décembre 2025 au dimanche 21 décembre 2025 :

samedi, dimanche

de 14h30 à 15h30

jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

payant Public enfants, jeunes et adultes.

Théâtre de l’Epée de Bois Rte du Champ de Manoeuvre 75012 Paris