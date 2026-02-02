Spectacle de théâtre Rêvons Salle Latreille Tulle

Spectacle de théâtre Rêvons

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Rêvons, c’est une douce invitation à un voyage poétique et philo-humaniste, semblable à un songe. D’un âge à un autre, le rêve déambule, nous accompagne toujours proche de nous. Je rêve, tu rêves, il, elle, on rêve, assis, debout, éveillé… Durée 40 min.

Tarif 10 euros Adulte 5 euros pour les de 18 ans. .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensoi@gmail.com

