Spectacle de théâtre Rêvons Salle Latreille Tulle

Spectacle de théâtre Rêvons

Spectacle de théâtre Rêvons Salle Latreille Tulle dimanche 22 février 2026.

Spectacle de théâtre Rêvons

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22

Rêvons, c’est une douce invitation à un voyage poétique et philo-humaniste, semblable à un songe. D’un âge à un autre, le rêve déambule, nous accompagne toujours proche de nous. Je rêve, tu rêves, il, elle, on rêve, assis, debout, éveillé… Durée 40 min.
Tarif 10 euros Adulte 5 euros pour les de 18 ans.   .

Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77  compagnieartensoi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de théâtre Rêvons

L’événement Spectacle de théâtre Rêvons Tulle a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze