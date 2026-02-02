Spectacle de théâtre Rêvons Salle Latreille Tulle
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle Corrèze
Tarif : – –
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
2026-02-22
Rêvons, c’est une douce invitation à un voyage poétique et philo-humaniste, semblable à un songe. D’un âge à un autre, le rêve déambule, nous accompagne toujours proche de nous. Je rêve, tu rêves, il, elle, on rêve, assis, debout, éveillé… Durée 40 min.
Tarif 10 euros Adulte 5 euros pour les de 18 ans. .
Salle Latreille Impasse Latreille Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 33 38 77 compagnieartensoi@gmail.com
