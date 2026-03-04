Spectacle de théâtre : « Soffio – L’écho des livres oubliés », Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona, 93 2153613

Spectacle de théâtre : « Soffio – L’écho des livres oubliés » Samedi 21 mars, 17h00 Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Barcelona

Sur inscription 12€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:30:00+01:00

Fin : 2026-03-21T17:00:00+01:00 – 2026-03-21T18:30:00+01:00

à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, un spectacle familial à partir de 3 ans de l’association Mozaïk

Soffio parcourt les routes accompagnées de sa librairie ambulante. Au travers de trois petites histoires, elle sème les graines de son amour pour les livres et les mots. Au programme un drôle de Petit Poucet, un Ours glouton contre un Colibri rêveur et des secrets de libraire… Un récit drôle et poétique abordant des thématiques comme l’écologie et la diversité.

Un bon d’achat de 3€ pour un livre jeunesse pour chaque place achetée

Llibreria Jaimes – Llibreria francesa de Barccelona Carrer València 318 93 2153613 08009 info@jaimes.cat Barcelona Catalogne [{« type »: « link », « value »: « https://www.jaimes.cat/products/481407-spectacle-de-theatre.html »}]

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie théâtre spectacle

Mozaik