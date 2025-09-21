Spectacle de théâtre Veille Kergroadès Brélès
Spectacle de théâtre Veille Kergroadès Brélès dimanche 21 septembre 2025.
Spectacle de théâtre Veille
Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 14:30:00
Date(s) :
2025-09-21
Découvrez les aventures de Solandre, qui depuis quelques nuits, a un souci il est constamment pourchassé par un tigre, dans son sommeil.
Spectacle théâtre, clownesque pour les enfants dès 5 ans, par la Compagnie Casse Routine .
Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40
