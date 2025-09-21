Spectacle de théâtre Veille Kergroadès Brélès

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 14:30:00

Découvrez les aventures de Solandre, qui depuis quelques nuits, a un souci il est constamment pourchassé par un tigre, dans son sommeil.

Spectacle théâtre, clownesque pour les enfants dès 5 ans, par la Compagnie Casse Routine .

Kergroadès Château de Kergroadez Brélès 29810 Finistère Bretagne +33 6 49 70 97 40

