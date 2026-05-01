Spectacle de théâtre Salle des fêtes de Vibrac Vibrac

Vibrac

Spectacle de théâtre

Salle des fêtes de Vibrac Le Bourg Vibrac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Restitution du travail des élèves des DAK Ateliers 2025/26 avec deux spectacles L’instit-autruche par le groupe enfants et Mona Musée par le groupe adultes.

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Salle des fêtes de Vibrac Le Bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Restitution of the work of DAK Ateliers 2025/26 students with two shows: L’instit-autruche by the children’s group and Mona Musée by the adult group.

L’événement Spectacle de théâtre Vibrac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge