Spectacle de théâtre Salle des fêtes de Vibrac Vibrac
Spectacle de théâtre Salle des fêtes de Vibrac Vibrac dimanche 31 mai 2026.
Vibrac
Spectacle de théâtre
Salle des fêtes de Vibrac Le Bourg Vibrac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Restitution du travail des élèves des DAK Ateliers 2025/26 avec deux spectacles L’instit-autruche par le groupe enfants et Mona Musée par le groupe adultes.
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Salle des fêtes de Vibrac Le Bourg Vibrac 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Restitution of the work of DAK Ateliers 2025/26 students with two shows: L’instit-autruche by the children’s group and Mona Musée by the adult group.
L’événement Spectacle de théâtre Vibrac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge