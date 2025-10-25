Spectacle de Thomas ANGELVY Salle Artymès Mesquer

Spectacle de Thomas ANGELVY Salle Artymès Mesquer samedi 25 octobre 2025.

Spectacle de Thomas ANGELVY

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Humour • stand-up

A la base je devais être la nouvelle star de l’humour, mais je me suis fait les croisés, tu connais !

En vrai, pour te convaincre de venir, je pourrais te dire que je suis trop drôle, que j’ai une spontanéité incroyable, ou même que je fais le tiramisù aux Oréos comme personne !

Mais la vérité, c’est que je suis presque sûr que tu ne crois que ce que tu vois. Alors retrouve-moi plutôt sur scène et viens constater par toi-même !

Sauf pour le tiramisù, là il faudra que je t’invite chez moi et ça… ça ne m’arrange pas.

Après tu dois surement te demander ce que j’ai entre les mains sur la photo, je te toucherai deux mots de cette histoire quand tu seras devant moi.

Sache juste que face à une cassette VHS comme celle-ci, il vaut mieux que certaines preuves de mon passé soient effacées…



Ce que la presse en dit

une figure montante de l’humour France Bleue

Un talent à suivre… Le Figaro

Un humoriste en culotte courte déjà dans la cour des grands Franceinfo

Il allie avec beaucoup d’aisance, humour, folie, sensibilité et gentillesse Culture-Tops



Découvrir Thomas Angelvy

https://www.youtube.com/@ThomasAngelvy

Billetterie en Mairie, sur le site internet www.mesquerquimiac.fr

Tout public à partir de 12 ans

Placement libre .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

