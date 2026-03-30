Spectacle De treille en vigne Salle La Griotte Cerizay
Spectacle De treille en vigne Salle La Griotte Cerizay dimanche 26 avril 2026.
Spectacle De treille en vigne
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
L’association Cerizay et ses jumelages programme le spectacle De treille en Vigne .
Autour de chants polyphoniques, traditionnels ou contemporains, de textes humoristiques ou poétiques, la chorale Galipeau d’ Art Metiss vous invite à un voyage au pays du vin et des vignes. .
Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 11 29 jumelagecerizayongar@orange.fr
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English : Spectacle De treille en vigne
L’événement Spectacle De treille en vigne Cerizay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais
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