Spectacle De treille en vigne Salle La Griotte Cerizay

Spectacle De treille en vigne 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 2026-04-26

Spectacle De treille en vigne Salle La Griotte Cerizay dimanche 26 avril 2026.

Spectacle De treille en vigne

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

L’association Cerizay et ses jumelages programme le spectacle De treille en Vigne .
Autour de chants polyphoniques, traditionnels ou contemporains, de textes humoristiques ou poétiques, la chorale Galipeau d’ Art Metiss vous invite à un voyage au pays du vin et des vignes.   .

Salle La Griotte 7 Rue du Passage des Pierres Cerizay 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 28 11 29  jumelagecerizayongar@orange.fr

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English : Spectacle De treille en vigne

L’événement Spectacle De treille en vigne Cerizay a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais

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