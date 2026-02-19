Spectacle de variété Les Tubes 60-70-80s

Salle La Basane Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : 15.5 – 15.5 – 15.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Préparez-vous pour un après-midi exceptionnel placé sous le signe des plus grands tubes des années 60-70-80. Venez nous voir, l’entrée est à 15.50 euros, une fois votre achat fait, vous recevrez votre billet par e-mail. Le billet devra être présenté à l’entrée. Les places sont limitées !

MIR’ANIMA vous présente son prochain évènement ! Préparez-vous pour un après-midi exceptionnel placé sous le signe des plus grands tubes des années 60-70-80, un spectacle de variétés, des chansons cultes que tout le monde connaît ! Venez nous voir, l’entrée est à 15.50 euros, une fois votre achat validé, vous recevrez automatiquement votre billet par e-mail. Pensez à vérifier vos spams. Le billet devra être présenté à l’entrée de l’événement. Les places sont limitées réservez vite. .

Salle La Basane Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 58 20 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle de variété Les Tubes 60-70-80s

Get ready for an exceptional afternoon featuring the greatest hits of the 60s, 70s and 80s. Come and see us, admission is 15.50 euros, and once you’ve made your purchase, you’ll receive your ticket by e-mail. Tickets must be presented at the door. Places are limited!

L’événement Spectacle de variété Les Tubes 60-70-80s Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays de Lauzun