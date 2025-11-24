SPECTACLE DE WITA À LA BARBOTE BLÉDARD

1 Rue des Deux Ponts Montpellier Hérault

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-24

fin : 2025-11-24

Date(s) :

2025-11-24

Venez voir le premier spectacle de Wita Blédard le 18 novembre à la Barbote !

Venez voir le premier spectacle de Wita Blédard le 18 novembre à la Barbote !

Éduqué par des parents qui sont nés à la campagne, dans une famille qui vivait dans le rêve, Wita a déjà vécu des moments intenses avec un crocodile et à 30 ans son meilleur ami est devenu terroriste.

Aujourd’hui Wita se voit comme un père blédard.

Il pense que réussir sa vie ne dépend pas seulement de l’endroit où tu es né et essaye d’enseigner à son enfant qu’il faut observer et apprendre avant de juger. .

1 Rue des Deux Ponts Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

English :

Come and see Wita’s first Blédard show on November 18 at La Barbote!

German :

Sehen Sie sich Witas erste Show Blédard am 18. November in der Barbote an!

Italiano :

Venite a vedere il primo spettacolo di Wita Blédard il 18 novembre a La Barbote!

Espanol :

Venga a ver el primer espectáculo de Wita, Blédard , el 18 de noviembre en La Barbote

L’événement SPECTACLE DE WITA À LA BARBOTE BLÉDARD Montpellier a été mis à jour le 2025-11-03 par 34 OT MONTPELLIER