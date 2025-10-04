Spectacle de Zemanel Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Spectacle de Zemanel Samedi 4 octobre, 14h00 Médiathèque Jean Jeukens Meuse

entrée gratuite

Début : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

Fin : 2025-10-04T14:00:00 – 2025-10-04T14:30:00

Zemanel propose un spectacle inspiré de ses albums publiés aux Editions du Père Castor.

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-mihiel, 55000 Bar-le-Duc, France. Entourée d'un parc paysager à l'anglaise, la médiathèque occupe le château de Marbeaumont, ancienne demeure du banquier Paul Varin Bernier.

Elle propose plus de 157 000 documents dont plus de 70 000 en accès libre répartis dans trois espaces : adulte, jeunesse et discothèque.

On y trouve des livres, bien sûr ! Mais aussi de la musique, du ciné, des BD, des revues, des ouvrages pour enfants, un service jeux-vidéo… pour tous les goûts et tous les âges.

médiathèque Jean Jeukens