SPECTACLE DE ZIZE Boujan-sur-Libron 26 juillet 2025 07:00

Hérault

SPECTACLE DE ZIZE Boujan-sur-Libron Hérault

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

ZIZE vous embarque avec son spectacle Les aventures Pagnolesques d’une Marseillaise ! Une soirée pleine d’humour et d’accent du Sud. Entrée gratuite sur invitation à retirer en mairie avant le 14 juillet.

Boujan-sur-Libron 34760 Hérault Occitanie +33 4 67 09 26 40

English :

ZIZE takes you on board with her show « Les aventures Pagnolesques d?une Marseillaise »! An evening full of humor and southern accents. Free admission with invitation to be picked up at the town hall before July 14.

German :

ZIZE nimmt Sie mit ihrer Show « ?Les aventures Pagnolesques d’une Marseillaise? » mit an Bord! Ein Abend voller Humor und südländischem Akzent. Freier Eintritt mit einer Einladung, die Sie vor dem 14. Juli im Rathaus abholen können.

Italiano :

ZIZE vi porta in viaggio con il suo spettacolo « Les aventures Pagnolesques d’une Marseillaise »! Una serata all’insegna dell’umorismo e dell’accento meridionale. L’ingresso è gratuito, con invito da ritirare presso il Municipio entro il 14 luglio.

Espanol :

¡ZIZE te embarca en su espectáculo « Les aventures Pagnolesques d?une Marseillaise »! Una velada llena de humor y acento sureño. La entrada es gratuita, con invitación que deberá recogerse en el Ayuntamiento antes del 14 de julio.

