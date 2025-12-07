Date et horaire de début et de fin : 2025-12-07 15:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit – Accès libre Tout public, En famille, Jeune Public

A l’occasion du marché de Noël de Saint-Aignan de Grand Lieu, profitez d’un spectacle en plein air aux côtés de Mère Noël et de ses espiègles lutins…En attendant Noël, Mère Noël sillonne les rues pour raconter ses histoires venues du grand froid. Accompagnée de ses lutins espiègles, elle propose un spectacle interactif mêlant chansons de Noël décalées, anecdotes cocasses, quiz musicaux, jongleries, tours de magie, illuminations et sculpture de ballons…Dimanche 7 décembre à 12h, 14h, 15h30 et 17h (durée : 30 minutes)Place Millénia – Gratuit – Tout public – Accès libre> Programme complet des animations de Noël à découvrir ici < Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860