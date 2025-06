Spectacle déambulatoire dans Livarot Parvis de l’église Livarot-Pays-d’Auge 13 juillet 2025 17:00

La compagnie « La Quête ne sera pas vaine » présente « La Sangsue des Horloges » un spectacle déambulatoire créé et joué par les habitants de Livarot-Pays d’Auge le dimanche 13 juillet à 17h00.

RDV sur le parvis de l’église de Livarot.

Suivi par un dîner (réservations obligatoires) place Pasteur à 19h et diverses animations toute la soirée.

Parvis de l’église Livarot

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 71 24 29 90

English : Spectacle déambulatoire dans Livarot

The « La Quête ne sera pas vaine » company presents « La Sangsue des Horloges », a strolling show created and performed by the people of Livarot-Pays d’Auge on Sunday July 13 at 5:00 pm.

RDV in front of the Livarot church.

Followed by dinner (reservations essential) at Place Pasteur at 7pm, and entertainment all evening.

German : Spectacle déambulatoire dans Livarot

Die Kompanie « La Quête ne sera pas vaine » präsentiert « La Sangsue des Horloges », ein von den Einwohnern von Livarot-Pays d’Auge kreiertes und gespieltes Wandertheaterstück am Sonntag, den 13. Juli um 17.00 Uhr.

RDV auf dem Vorplatz der Kirche von Livarot.

Anschließend folgt ein Abendessen (Reservierungen erforderlich) auf dem Place Pasteur um 19 Uhr und verschiedene Animationen den ganzen Abend über.

Italiano :

La compagnia « La Quête ne sera pas vaine » presenta « La Sangsue des Horloges », uno spettacolo itinerante creato e interpretato dagli abitanti di Livarot-Pays d’Auge, domenica 13 luglio alle ore 17.00.

Ritrovo davanti alla chiesa di Livarot.

Seguiranno una cena (su prenotazione) in Place Pasteur alle 19.00 e vari eventi nel corso della serata.

Espanol :

La compañía « La Quête ne sera pas vaine » presenta « La Sangsue des Horloges », un espectáculo ambulante creado e interpretado por los vecinos de Livarot-Pays d’Auge el domingo 13 de julio a las 17.00 h.

Encuentro frente a la iglesia de Livarot.

A continuación, cena (imprescindible reservar) en la Place Pasteur a las 19:00 h y diversos actos a lo largo de la velada.

