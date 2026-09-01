Informations pratiques

Champlitte

Spectacle déambulatoire « De saint Vincent à San Rafael »

Rue des Lavières Au départ du site des Lavières Champlitte Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Spectacle déambulatoire “De saint Vincent à San Rafael” à 16 h à Champlitte. Revivez, avec Art’Made Théâtre, l’histoire audacieuse de ces Haut-Saônois quittant leur terre pour l’inconnu. Entre doutes, espoirs et résignations, avec humour, amour et sensibilité, ce spectacle familial nous ramène à la difficile question de quitter son pays en quête d’un avenir. Manifestation proposée par la CC4R avec la participation de la Confrérie de Saint-Vincent, des Compars de Chanitte et du Gang des chiffonnières dans le cadre de la semaine du Mexique en France. Gratuit. Départ de la déambulation depuis la caborde sur le sentier des pierres sèches aux Lavières. .

Rue des Lavières Au départ du site des Lavières Champlitte 70600 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 67 67 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle déambulatoire « De saint Vincent à San Rafael »

L’événement Spectacle déambulatoire « De saint Vincent à San Rafael » Champlitte a été mis à jour le 2026-09-01 par OFFICE DE TOURISME DES 4 RIVIERES