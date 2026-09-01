Spectacle déambulatoire et observation de la lune Rue Tessel Luc-sur-Mer
vendredi 25 septembre 2026 · Rue Tessel · Luc-sur-Mer
Informations pratiques
Luc-sur-Mer
Spectacle déambulatoire et observation de la lune
Rue Tessel Parc Verdun (côté boulodrome) Luc-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Plongez dans « Les Océans du ciel », une promenade poétique et féerique au coucher du soleil ! La déambulation s’achèvera par un moment privilégié d’observation de la Lune.
Plongez dans « Les Océans du ciel », une promenade poétique et féerique au coucher du soleil !
Laissez-vous guider par quatre artistes de la Troupe des Rêveurs New World (théâtre, danse, musique, poésie) à travers différentes saynètes dédiées aux étoiles et aux mystères de l’univers.
La déambulation s’achèvera par un moment privilégié d’observation de la Lune aux côtés des passionnés de l’association ASNORA.
Rendez -vous le Vendredi 25 septembre à 19h00 devant le Parc Verdun (côté boulodrome)
Gratuit -Tout public .
Rue Tessel Parc Verdun (côté boulodrome) Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie animations@lucsurmer.fr
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English : Spectacle déambulatoire et observation de la lune
Immerse yourself in ‘The Oceans of the Sky’, a poetic and magical stroll at sunset! The walk will conclude with a special opportunity to observe the Moon.
L’événement Spectacle déambulatoire et observation de la lune Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité
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