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AGENDA · Luc-sur-Mer

Spectacle déambulatoire et observation de la lune Rue Tessel Luc-sur-Mer

vendredi 25 septembre 2026 · Rue Tessel · Luc-sur-Mer

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Tessel
Adresse
Parc Verdun (côté boulodrome)
Ville
14530 Luc-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Luc-sur-Mer

Spectacle déambulatoire et observation de la lune

Rue Tessel Parc Verdun (côté boulodrome) Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Plongez dans « Les Océans du ciel », une promenade poétique et féerique au coucher du soleil ! La déambulation s’achèvera par un moment privilégié d’observation de la Lune.
Plongez dans « Les Océans du ciel », une promenade poétique et féerique au coucher du soleil !

Laissez-vous guider par quatre artistes de la Troupe des Rêveurs New World (théâtre, danse, musique, poésie) à travers différentes saynètes dédiées aux étoiles et aux mystères de l’univers.
La déambulation s’achèvera par un moment privilégié d’observation de la Lune aux côtés des passionnés de l’association ASNORA.

Rendez -vous le Vendredi 25 septembre à 19h00 devant le Parc Verdun (côté boulodrome)

Gratuit -Tout public   .

Rue Tessel Parc Verdun (côté boulodrome) Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie   animations@lucsurmer.fr

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English : Spectacle déambulatoire et observation de la lune

Immerse yourself in ‘The Oceans of the Sky’, a poetic and magical stroll at sunset! The walk will conclude with a special opportunity to observe the Moon.

L’événement Spectacle déambulatoire et observation de la lune Luc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Calvados Attractivité

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