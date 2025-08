Spectacle déambulatoire et participatif des Brindilleuses Chilhac

Spectacle déambulatoire et participatif des Brindilleuses

Chilhac Haute-Loire

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Atelier de confection et déambulation burlesque costumée dans les rues du village, mêlant spectacle vivant, artisanat et éducation à l’environnement.

Place Lachaud.

Chilhac 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 46 57

English :

Dressmaking workshop and burlesque costumed stroll through the village streets, combining live entertainment, crafts and environmental education.

Place Lachaud.

German :

Workshop zur Herstellung von Kleidung und kostümierte burleske Wanderung durch die Straßen des Dorfes, bei der Live-Unterhaltung, Kunsthandwerk und Umwelterziehung miteinander verbunden werden.

Lachaud-Platz.

Italiano :

Laboratorio di sartoria e sfilata di costumi burleschi per le vie del villaggio, che combina intrattenimento dal vivo, artigianato ed educazione ambientale.

Piazza Lachaud.

Espanol :

Taller de costura y desfile de disfraces burlescos por las calles del pueblo, combinando espectáculos en directo, artesanía y educación medioambiental.

Plaza Lachaud.

