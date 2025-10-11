Spectacle déambulatoire Extras-terrestres ou nos petites métamorphoses Reichshoffen

Île Luxembourg Reichshoffen Bas-Rhin

Une expérience inédite de spectacle en déambulation dans le milieu naturel vous attend dans les parcs de l’île Luxembourg et du château De Dietrich. Le Palc, la compagnie La Sensitive et les Parcs Naturels Régionaux du Grand Est ont mené conjointement un projet d’actions culturelles et de création autour du nouveau spectacle de la compagnie, Extras-Terrestres ou Nos Petites Métamorphoses. La compagnie s’est appuyée sur le travail de recherche mené durant ces résidences-créations en milieu forestier et sur les ateliers avec les scolaires et les habitant·e·s, où chacun·e a pu participer à la réflexion collective de Comment habiter le monde ? Quels sont les mondes désirables de demain ? 0 .

The parks of Luxembourg Island and the Château De Dietrich are the perfect setting for a unique wandering show in the natural environment.

In den Parks der Insel Luxemburg und des Schlosses De Dietrich erwartet Sie eine völlig neue Erfahrung mit einer Wandershow in der natürlichen Umgebung.

I parchi dell’Ile Luxembourg e lo Château De Dietrich sono la cornice perfetta per uno spettacolo itinerante unico in un ambiente naturale.

Los parques de Ile Luxembourg y el Château De Dietrich son el marco perfecto para un espectáculo deambulatorio único en un entorno natural.

