Spectacle déambulatoire Flocon de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle déambulatoire Flocon de Noël Noël à Chartres 2025

Place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 16:30:00

fin : 2025-12-21 18:45:00

Date(s) :

2025-12-21

Laissez-vous émerveiller par une déambulation féerique portée par des silhouettes lumineuses aux flocons transparents et étincelants.

Accompagnée d’une ambiance musicale envoûtante, la magie de Noël s’invite dans les rues. Un instant poétique et scintillant à partager en famille ou entre amis. Par la Compagnie Aicom36, un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

English :

Let yourself be enchanted by an enchanting stroll carried by luminous silhouettes of transparent, sparkling snowflakes.

German :

Lassen Sie sich von einer märchenhaften Wanderung verzaubern, die von leuchtenden Silhouetten mit durchsichtigen und glitzernden Schneeflocken getragen wird.

Italiano :

Lasciatevi incantare da una passeggiata incantevole, trasportati da sagome luminose di fiocchi di neve trasparenti e scintillanti.

Espanol :

Déjese hechizar por un paseo encantador, llevado por luminosas siluetas de copos de nieve transparentes y centelleantes.

