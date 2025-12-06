Spectacle déambulatoire Gueule d’Ours Noël à Chartres 2025

Place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06 17:30:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Découvrez une horde d’ours lumineux déambuler dans les rues de Chartres. Autour de la Loco-diligence , d’extravagantes danseuses les accompagnent, guidées par un maître de cérémonie sur échasses.

Cette caravane de l’étrange s’invite comme au début du siècle sur nos places publiques où se côtoient crieurs de rue, colporteurs, vendeurs d’élixir, saltimbanques et montreurs d’ours pour nous offrir une délicate danse. Géants fascinants ils nous apportent rêve et étonnement. Un ballet gracieux, une rencontre unique et improbable. Par la Compagnie Remue-Ménage, un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

Place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Discover a horde of luminous bears strolling through the streets of Chartres. Around the Loco-diligence , extravagant dancers accompany them, guided by a master of ceremonies on stilts.

German :

Erleben Sie eine Horde von Leuchtbären, die durch die Straßen von Chartres ziehen. Rund um die Loco-Diligence begleiten sie extravagante Tänzerinnen, die von einem Zeremonienmeister auf Stelzen angeführt werden.

Italiano :

Scoprite un’orda di orsi luminosi che passeggiano per le strade di Chartres. Intorno alla Loco-diligence , stravaganti danzatori li accompagnano, guidati da un maestro di cerimonie sui trampoli.

Espanol :

Descubra una horda de osos luminosos paseando por las calles de Chartres. Alrededor de la Loco-diligencia , extravagantes bailarines les acompañan, guiados por un maestro de ceremonias sobre zancos.

L’événement Spectacle déambulatoire Gueule d’Ours Noël à Chartres 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-14 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES