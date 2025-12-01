Spectacle déambulatoire Happy Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle déambulatoire Happy Noël Noël à Chartres 2025

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 19:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La princesse Alexandra, le prince David et le vaillant Ours Polaire viennent à votre rencontre pour vous offrir un répertoire choisi et revisité pour vivre un Happy Noël.

Avec leur tacot Happy Noël, ce trio étonnant, tout droit venu de la vallée du bonheur, distille sa bonne humeur pour le plus grand plaisir de tous les enfants. Par la Compagnie Les Enjoliveurs, un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Princess Alexandra, Prince David and the valiant Polar Bear come to meet you and offer you a repertoire chosen and revisited to live a Happy Christmas.

German :

Prinzessin Alexandra, Prinz David und der tapfere Eisbär kommen zu Ihnen, um Ihnen ein ausgewähltes und überarbeitetes Repertoire anzubieten, damit Sie ein Happy Christmas erleben können.

Italiano :

La Principessa Alexandra, il Principe David e il valoroso Orso Polare vi vengono incontro e vi propongono un repertorio scelto e rivisitato per un felice Natale.

Espanol :

La Princesa Alexandra, el Príncipe David y el valiente Oso Polar vienen a su encuentro para ofrecerle un repertorio escogido y revisitado para una Feliz Navidad.

