Spectacle déambulatoire La Belle parade de Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle déambulatoire La Belle parade de Noël Noël à Chartres 2025

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-13 17:15:00

fin : 2025-12-13 19:15:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Bel Orchestre de Noël vous interprètera les grands standards de l’hiver en faisant cohabiter avec classe et élégance festive Carmen avec George Michael, le boléro de Ravel avec Tino Rossi ou encore un peu de french-cancan avec Mariah Carey !

Les musiciens font vibrer la magie des fêtes avec une élégance rétro et un brin de folie joyeuse ! Et pour sublimer le tout, deux échassières lumineuses illumineront la parade, comme des fées venues d’un autre siècle. Un voyage musical, poétique et étincelant au cœur de l’hiver ! Un évènement organisé par Les Vitrines C’Chartres. .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Bel Orchestre de Noël will perform the great winter standards, bringing together Carmen with George Michael, Ravel’s bolero with Tino Rossi and a bit of French-cancan with Mariah Carey!

German :

Das Bel Orchestre de Noël wird Ihnen die großen Standards des Winters darbieten, indem es mit Klasse und festlicher Eleganz Carmen mit George Michael, den Bolero von Ravel mit Tino Rossi oder auch ein wenig French-Cancan mit Mariah Carey zusammenbringt!

Italiano :

La Bel Orchestre de Noël suonerà i grandi standard invernali, mettendo insieme Carmen con George Michael, il bolero di Ravel con Tino Rossi e un po’ di French-cancan con Mariah Carey!

Espanol :

La Bel Orchestre de Noël interpretará los grandes estándares del invierno, uniendo Carmen con George Michael, el bolero de Ravel con Tino Rossi y un poco de French-can con Mariah Carey

