Spectacle déambulatoire La brigade animalière du Père Noël Noël à Chartres 2025 Chartres

Spectacle déambulatoire La brigade animalière du Père Noël Noël à Chartres 2025

Place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 15:00:00

fin : 2025-12-20 18:45:00

Date(s) :

2025-12-20

La Brigade Animalière du Père Noël débarque à Chartres ! Afin de préparer son arrivée, le Père Noël envoie ses animaux magiques vérifier que tout est conforme pour l’accueillir.

Leur mission est de veiller au bon déroulement des préparatifs Un tantinet maniaque et très à-cheval sur le protocole, ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour que tout se déroule comme prévu !! Piste d’atterrissage pour le traîneau, signaux lumineux, sucreries à distribuer, vérification du nombre d’enfants… Entre câlins poilus et jeux avec le public, les compères à 4 pattes de la brigade sauront faire rêver et faire patienter les petits et les grands jusqu’à l’arrivée du Père Noël !! Animation conviviale, familiale et magique . Par la Compagnie Okazoo, un événement organisé par les Vitrines C’Chartres. .

Place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Santa’s Animal Brigade arrives in Chartres! To prepare for his arrival, Santa sends his magical animals to make sure everything is in order.

German :

Die Tierbrigade des Weihnachtsmanns landet in Chartres! Um seine Ankunft vorzubereiten, schickt der Weihnachtsmann seine magischen Tiere los, um zu überprüfen, ob alles für seine Ankunft bereit ist.

Italiano :

La brigata degli animali di Babbo Natale arriva a Chartres! Per prepararsi al suo arrivo, Babbo Natale invia i suoi magici animali per assicurarsi che tutto sia pronto per lui.

Espanol :

¡La brigada animal de Papá Noel llega a Chartres! Para preparar su llegada, Papá Noel envía a sus animales mágicos para asegurarse de que todo está listo para él.

