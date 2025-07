Spectacle déambulatoire « L’arbre et Nous »à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir

Spectacle déambulatoire « L’arbre et Nous »à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir samedi 26 juillet 2025.

Spectacle déambulatoire « L’arbre et Nous »à Villiers-sur-Loir

Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-26 16:00:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Parade féérique ! Thème 2025 arbres, peuple silencieux à préserver…

Spectacle déambulatoire « L’arbre et Nous » à Villiers-sur-Loir. Les Fées de l’(h)être ont travaillé toute la semaine avec cinq artistes de rue et des stagiaires pour créer un spectacle collectif. Ce travail donne vie au spectacle que vous allez voir ce soir. On vous invite à venir découvrir le résultat, tout en mouvement et en poésie. C’est ce samedi, et c’est ouvert à tous. .

Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 67 62 09 info@lesfeesdelhetre.fr

English :

A magical parade! 2025 theme: trees, silent people to preserve…

German :

Eine märchenhafte Parade! Thema 2025: Bäume, ein stilles Volk, das es zu bewahren gilt…

Italiano :

Una sfilata magica! 2025 tema: gli alberi, un popolo silenzioso da preservare…

Espanol :

¡Un desfile mágico! 2025 tema: los árboles, un pueblo silencioso que hay que preservar…

L’événement Spectacle déambulatoire « L’arbre et Nous »à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2025-07-22 par OT de Vendome Territoires Vendomois