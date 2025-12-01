Spectacle déambulatoire LES LUTINS par la Compagnie Cirque Asymétrik Honfleur

Spectacle déambulatoire LES LUTINS par la Compagnie Cirque Asymétrik

Fraîchement sortis de leur forêt la forêt d’Argonne, ces lutins aux caractères bien affirmés, vous emportent dans leurs univers… Menés par leur patriarche, ils reviennent sur les traces de leurs ancêtres. Au gré de la vie et des péripéties qu’elle leur impose, ils cherchent leur source d’énergie. Échappés dans le monde des humains pour une quête du rire et de la légèreté. Des prouesses en musique, de la joie à partager… .

Mairie de Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 31 81 88 00

English : Spectacle déambulatoire LES LUTINS par la Compagnie Cirque Asymétrik

Fresh from the forest of Argonne, these elves with their strong characters will take you into their world… Led by their patriarch, they retrace the footsteps of their ancestors.

